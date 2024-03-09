Araştırmalar ortaya koydu: Şekerleme yapanlar daha zeki olabilir!

Uzmanlar şaşırtıcı bir bulguyu ortaya koydu. Yapılan çeşitli araştırmalara göre gün içinde şekerleme yapan bireylerin zeka seviyesinde değişiklikler meydana geliyor olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 23:38
Araştırmalar ortaya koydu: Şekerleme yapanlar daha zeki olabilir!
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Gelişen bir araştırma, düzenli gündüz uykusunun, bilişsel sağlık ve beyin hacmi arasında olumlu bir bağlantıya işaret edebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, 375.000'den fazla katılımcının genetik verilerini inceleyerek bu ilginç bağlantıyı keşfetti.

Gündüz şekerleme yapan bireylerin, bilişsel sağlık ve beyin hacmi açısından belirgin avantajlar elde ettiği görüldü. Mendelian randomizasyon yöntemini kullanarak yapılan analizler, düzenli olarak gündüz uykusu alan bireylerin, almayanlara kıyasla daha büyük toplam beyin hacmine sahip olduğunu gösterdi. Bu durum, gündüz şekerlemelerinin sadece ek uyku kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda beyin sağlığını da olumlu yönde etkileyebileceğini düşündürdü.

Araştırmacılar, kısa süreli ve öğle saatleri arasında yapılan şekerlemelerin, bilişsel performansı artırarak uykusuzluğun etkilerini dengelemede etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak, bu bağlantının tam olarak nasıl çalıştığını ve gündüz uykusunun beyin sağlığına olan etkilerini anlamak için daha fazla çalışma gerektiğini de vurguluyor.


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