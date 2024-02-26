Sırt ağrısı için en kötü uyku pozisyonu: Uzmanlar uyarıyor!

Herkesin zaman zaman uğraştığı sırt ağrısına, uyku pozisyonunuzun sebep olabilir. Uzmanlar bazı uyku pozisyonlarından kaçınılması gerektiğini açıkladı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 23:10
Sırt ağrısı için en kötü uyku pozisyonu: Uzmanlar uyarıyor!
Abone Ol google-news

Sırt ağrısı, pek çok yetişkinin hayatının bir döneminde karşılaştığı yaygın bir sorundur. Uzmanlara göre, sırt, vücudun temel destek sistemidir, bu nedenle doğru tutulması önemlidir. Ancak sırt ağrısı, uykudaki pozisyonunuzdan da kaynaklanabilir ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Çok fazla yastık kullanmak, dik oturarak uyumak veya kanepede uyumak gibi durumların sırt ağrısını artırabileceği ifade ediliyor. Uygun bir uyku pozisyonu bulmak, sadece sırtın doğal kıvrımlarını korumakla kalmaz, aynı zamanda onları destekleyerek ağrıyı azaltabilir.

Uyku uzmanları, sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olacak uyku pozisyonları, yatak seçimi ve esneme hareketleri öneriyor. Sırt ağrısına karşı en iyi uyku pozisyonu genellikle yan veya sırt üstü yatmak olarak belirtiliyor. Bu pozisyonlar, omurganın basınç noktalarını azaltmada etkili olabilir.

BUNU YAPMAKTAN KAÇININ

Yan yatmanın ve sırt üstü yatmanın spesifik olmayan omurga semptomlarına karşı koruyucu olabileceği ortaya koyuluyor. Ancak karın üstü yatmanın, sırt sağlığı için en elverişsiz duruş olduğu belirtiliyor.

Bazı uzmanlar, yan yatarken leğen kemiği ve omuzları destekleyen iyi yerleştirilmiş bir yastığın omurgayı doğru hizalamak için etkili bir yöntem olduğunu söylüyor. Ayrıca, sırt üstü yatarken dizlerin altına bir yastık yerleştirmek de omurganın stabilitesini korumaya yardımcı olabilir.


Uyku haberleri uyku pozisyonu haberleri sırt ağrısı haberleri

İlgili Haberler

Yaşam kalitesini artırmak, sırt ağrısını kontrol altına almak... Sağlıklı bir sırt için günlük alışkanlıklar!

Yaşam kalitesini artırmak, sırt ağrısını kontrol altına almak... Sağlıklı bir sırt için günlük alışkanlıklar!
Uzmanından sırt ağrısı uyarısı

Uzmanından sırt ağrısı uyarısı
'Yanlış çanta' tercihi sırt ağrısı yapabilir

'Yanlış çanta' tercihi sırt ağrısı yapabilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Demet Evgar'ın 'Bahar'da söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu

Demet Evgar'ın 'Bahar'da söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu
Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!

Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!
Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?
Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!

Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!
Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus galibiyet hasretini sona erdirdi!

Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus galibiyet hasretini sona erdirdi!
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Ancelotti maç sonrası açıkladı: Arda Güler'in büyük talihsizliği

Ancelotti maç sonrası açıkladı: Arda Güler'in büyük talihsizliği
Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı

Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı