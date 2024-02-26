Sırt ağrısı için en kötü uyku pozisyonu: Uzmanlar uyarıyor!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 23:10

Güncelleme: 26.02.2024 - 23:10

Sırt ağrısı, pek çok yetişkinin hayatının bir döneminde karşılaştığı yaygın bir sorundur. Uzmanlara göre, sırt, vücudun temel destek sistemidir, bu nedenle doğru tutulması önemlidir. Ancak sırt ağrısı, uykudaki pozisyonunuzdan da kaynaklanabilir ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Çok fazla yastık kullanmak, dik oturarak uyumak veya kanepede uyumak gibi durumların sırt ağrısını artırabileceği ifade ediliyor. Uygun bir uyku pozisyonu bulmak, sadece sırtın doğal kıvrımlarını korumakla kalmaz, aynı zamanda onları destekleyerek ağrıyı azaltabilir.

Uyku uzmanları, sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olacak uyku pozisyonları, yatak seçimi ve esneme hareketleri öneriyor. Sırt ağrısına karşı en iyi uyku pozisyonu genellikle yan veya sırt üstü yatmak olarak belirtiliyor. Bu pozisyonlar, omurganın basınç noktalarını azaltmada etkili olabilir.

BUNU YAPMAKTAN KAÇININ

Yan yatmanın ve sırt üstü yatmanın spesifik olmayan omurga semptomlarına karşı koruyucu olabileceği ortaya koyuluyor. Ancak karın üstü yatmanın, sırt sağlığı için en elverişsiz duruş olduğu belirtiliyor.

Bazı uzmanlar, yan yatarken leğen kemiği ve omuzları destekleyen iyi yerleştirilmiş bir yastığın omurgayı doğru hizalamak için etkili bir yöntem olduğunu söylüyor. Ayrıca, sırt üstü yatarken dizlerin altına bir yastık yerleştirmek de omurganın stabilitesini korumaya yardımcı olabilir.