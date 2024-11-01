Araştırmalar şaşırttı: Düşük zeka seviyesine sahip kan grupları belli oldu!

Yayınlanma: 01.11.2024 - 19:51

Güncelleme: 01.11.2024 - 19:51

Yapılan araştırmalar, kan grupları ile zeka düzeyleri arasında bağlantılar olduğunu öne sürdü. Özellikle B kan grubu olanların hafızalarının zayıf olabileceği iddiası dikkat çekti.

KAN GRUPLARI VE ZEKA İLİŞKİSİ

Son zamanlarda, bilim insanları kan grupları ile zeka arasındaki olası ilişkiyi incelemeye başladı. Yapılan araştırmalarda, belirli kan gruplarının hafıza ve öğrenme gibi bilişsel işlevlerde daha düşük performans gösterdiği iddia ediliyor. Özellikle B grubu kan taşıyan bireylerde, hafıza zayıflığına dair işaretler olduğu gözlemlendi.

HAFIZADA ZAYIFLIK VE ZİHİNSEL DAĞINIKLIK İDDİASI

B kan grubuna sahip bireylerin, sindirim sistemi ve genel sağlık açısından dayanıklı bir yapıya sahip olduğu bilinirken, zihinsel performans konusunda bazı zayıflıklar gözlemlenmiştir. Bu bireylerin, özellikle hafızada dalgınlık ve kararsızlık gibi özellikler sergiledikleri öne sürülüyor. Araştırmacılar, B kan grubunun güçlü yönleri arasında sindirim sistemi dayanıklılığını vurgularken, zihinsel fonksiyonlar açısından ise farklı gözlemler kaydetmişlerdir.

DİĞER KAN GRUPLARININ ZİHİNSEL DURUMU

Araştırma, sadece B kan grubunu değil, diğer kan gruplarını da ele alarak, zihinsel dayanıklılık ve hafıza gücü konusunda çeşitli bulgulara ulaşmayı hedeflemektedir. A, AB ve 0 kan grupları üzerinde de çalışmalar sürerken, her bir kan grubunun kendine has zihinsel özelliklere sahip olduğu vurgulanıyor. Özellikle A ve 0 grupları, belirli zeka testlerinde farklı sonuçlar göstermektedir.

B GRUBU BİREYLERİNİN ÖZELLİKLERİ

B grubu kan taşıyan kişiler, fizyolojik olarak güçlü ve stresle başa çıkma yetenekleriyle bilinirler. Ancak, spontane davranışlar ve karar almada zorluk gibi özelliklerin bu grupta daha belirgin olduğu düşünülmektedir. B grubu bireyleri, bağımsızlıklarına düşkün olup çoğunlukla geceleri yemek yemeye eğilimlidirler.