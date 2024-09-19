Arda Kural'ın son hali değişimiyle dikkat çekti

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:09

Bir süre psikolojik hastalık nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kural, "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anıldığı dönemde genç kızların sevgilisi olarak hafızalara kazınmıştı.

Arda Kural, reytingi bol dizilerdeki başarısının ardından kariyerinde zorlu dönemler yaşadı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Kural, o zor günleri atlatarak yeniden hayranlarıyla buluştu. Instagram üzerinden paylaştığı yeni görüntüsüyle eski popülerliğine geri dönme yolunda önemli bir adım attı.

Kural, daha önce yaptığı açıklamada, "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" demişti. 24 yaşında bir sinema filmi çektiğini ve birçok zorlukla mücadele ettiğini belirten Kural, "Beni bitirmek için herkes elinden geleni yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Son dönemlerde fazla kilolarından kurtulmaya başlayan ve saç ektiren Kural, yeni imajıyla tekrar gündemde. Uzun aradan sonra yaptığı paylaşım, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Arda Kural, geçmişteki popülerliğini yeniden yakalamak için adım atmaya devam ediyor.

İşte Arda Kural'ın son hali