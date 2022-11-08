'Emret Komutanım', 'Lise Defteri', 'Eyvah Kızım Büyüdü'... Arda Kural'ın son hali dikkat çekti: 15 kilo verdi

'Emret Komutanım', 'Lise Defteri' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizileriyle tanınan ve “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.