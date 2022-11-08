'Emret Komutanım', 'Lise Defteri', 'Eyvah Kızım Büyüdü'... Arda Kural'ın son hali dikkat çekti: 15 kilo verdi

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 15:04
<p>Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural'ın son paylaştığı fotoğraf gündem oldu.</p>

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural'ın son paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

<p>'<strong>Emret Komutanım</strong>', '<strong>Lise Defteri'</strong> ve '<strong>Eyvah Kızım Büyüdü</strong>' dizileriyle tanınan ve “<strong>Yerli Leonardio DiCaprio</strong>” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.</p>

'Emret Komutanım', 'Lise Defteri' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizileriyle tanınan ve “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.

<p>Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. </p>

Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. 

<p>Son olarak bir filmde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.</p>

Son olarak bir filmde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.

<p>Kural'ın, saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü.</p>

Kural'ın, saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü.

<p>Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ekranlardan uzaklaşan Kural, '<strong>Yıldızlara Bak</strong>' filmiyle geri dönüyor.</p>

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ekranlardan uzaklaşan Kural, 'Yıldızlara Bak' filmiyle geri dönüyor.

<p>42 yaşındaki oyuncu saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak <strong>"Ben hazırım</strong>" mesajını kamera emojisiyle paylaştı.</p>

42 yaşındaki oyuncu saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" mesajını kamera emojisiyle paylaştı.

<p>İşte o fotoğraf...</p>

İşte o fotoğraf...

Arda Kural Leonardo Dicaprio Emret Komutanım Lise Defteri

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