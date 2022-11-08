'Emret Komutanım', 'Lise Defteri', 'Eyvah Kızım Büyüdü'... Arda Kural'ın son hali dikkat çekti: 15 kilo verdi
Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural'ın son paylaştığı fotoğraf gündem oldu.
'Emret Komutanım', 'Lise Defteri' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizileriyle tanınan ve “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.
Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.
Son olarak bir filmde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.
Kural'ın, saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü.
Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre ekranlardan uzaklaşan Kural, 'Yıldızlara Bak' filmiyle geri dönüyor.
42 yaşındaki oyuncu saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" mesajını kamera emojisiyle paylaştı.
İşte o fotoğraf...
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