'Lise Defteri', 'Emret Komutanım' gibi dizilerin yıldızı Arda Kural ekranlara geri dönüyor

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 13:35
<p>'<strong>Emret Komutanım</strong>', '<strong>Lise Defteri</strong>' gibi dizilerle ünlenen Arda Kural için sosyal medyada yeni bir iddia ortaya atıldı.</p>

'Emret Komutanım', 'Lise Defteri' gibi dizilerle ünlenen Arda Kural için sosyal medyada yeni bir iddia ortaya atıldı.

<p>Kilo vererek yeni imaj yaratan ünlü oyuncu Arda Kural'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı öne sürüldü.</p>

Kilo vererek yeni imaj yaratan ünlü oyuncu Arda Kural'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı öne sürüldü.

<p>Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kural'ın Survivor'a katılacağı iddia edildi. </p>

Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kural'ın Survivor'a katılacağı iddia edildi. 

<p>Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Arda Kural, Survivor 2023 sezonunda Fenomenler takımında yer alacak. </p>

Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Arda Kural, Survivor 2023 sezonunda Fenomenler takımında yer alacak. 

Arda Kural survivor acun ılıcalı Emret Komutanım Lise Defteri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler