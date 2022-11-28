'Lise Defteri', 'Emret Komutanım' gibi dizilerin yıldızı Arda Kural ekranlara geri dönüyor
'Emret Komutanım', 'Lise Defteri' gibi dizilerle ünlenen Arda Kural için sosyal medyada yeni bir iddia ortaya atıldı.
Kilo vererek yeni imaj yaratan ünlü oyuncu Arda Kural'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı öne sürüldü.
Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan Kural'ın Survivor'a katılacağı iddia edildi.
Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Arda Kural, Survivor 2023 sezonunda Fenomenler takımında yer alacak.
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