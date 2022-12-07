Arda Türkmen ilk kez açıkladı: 'Issız Adam'ın o meşhur sahnesi...'
Şef Arda Türkmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube programına katılıp kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Türkmen, Issız Adam'ın meşhur restoran sahnesinin kendi yerinde çekildiğini açıkladı. Ünlü şef, öte yandan özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu.
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayımlanan 'Dur Bi Dinle' serisinin bu haftaki bölümüne ünlü şef Arda Türkmen konuk oldu.
Yemeğe her zaman meraklı olduğunu söyleyen Türkmen, babasının da gastronomiyle ilgilendiğini ifade etti.
YILLAR SONRA AÇIKLADI
Bir döneme damgasını vuran Çağan Irmak'ın Issız Adam filminin meşhur restoran sahnesinin kendi restoranında çekildiğini açıkladı.
'ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI'
Filmde Alper karakterine hayat veren Cemal Hünal, Arda Türkmen'in restoranına gidiyormuş.
Filmin gösteriminin ardından, Türkmen'in restoranı ziyaretçi akınına uğramış.
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