Ünlü şef Arda Türkmen'den, 'zeytinlik' düzenlemesine tepki: 'Doğa bunu hepimize ödetir'
Zeytinlik alanların, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle madencilik faaliyetlerine açılmasına bir tepki de şef Arda Türkmen'den geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Türkmen, "Doğamızı yok etmeye müsaade etmeyin, zeytin ağaçlarına kıymayın, doğa bunu hepimize ödetir" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Türkiye'nin gündeminde olmayı sürdürüyor. Buna göre, elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilecek.
Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek.
Yönetmeliğe göre zeytinliklerin maden sahanın ‘faaliyet bittiğinde rehabilite edilmesi’ şartı aranacak.
"DOĞA BUNU HEPİMİZE ÖDETİR"
Bakanlığın düzenlemesinin gündem olmasının ardından, aralarına ünlü ve siyasi isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi söz konusu karara tepki gösterdi. Son olarak bu isimlerden biri de ünlü şef Arda Türkmen oldu. Türkmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Doğa bunu hepimize ödetir... Yapmayın" dedi.
Ünlü şef, şu ifadeleri kullandı:
"Güzelim zeytinlikleri, güzelim zeytin ağaçlarını maden uğruna yok etmeyin efendiler... Doğamızı yok etmeye müsaade etmeyin, zeytin ağaçlarına kıymayın, doğa bunu hepimize ödetir... Yapmayın."
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