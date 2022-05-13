MasterChef Türkiye jürisinde 'değişiklik' iddiası: 'Arda Türkmen geliyor'

13 Mayıs 2022 Cuma, 12:23

Türkiye'nin en çok sevilen programlarından olan MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Binlerce kişinin başvurarak hayallerini gerçekleştirmek istediği yarışmada ünlü şef Mehmet Yalçınkaya bu sezon jüri koltuğunda yer almayacak. Yalçınkaya'nın yerine ise kimin geçeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

'ARDA TÜRKMEN' İDDİASI

MasterChef'te yeni jüri kim olacak merak konusu olurken, Mehmet Şef'in yerini dolduracak isim ortaya çıktı. 'Mehmet Şef'in yerine kim gelecek' çalışmalarına başlayan Acun Ilıcalı, beş seçenek arasından adayını belirledi.

TV100'ün haberine göre; Acun Medya’nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu. Uzun yıllardır ekranlarda olan tecrübeli Şef Arda Türkmen, 2022 MasterChef sezonunda jüri koltuğunda oturmayı kabul etti.

Türkmen'den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.