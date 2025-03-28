Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:25

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:25

Ramazan Bayramı arefe günü öncesinde kargoların çalışma saatleri, kargo bekleyen veya gönderecek olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü ve bayramda kargolar çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

2025 Ramazan Bayramı öncesinde, arefe günü kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için, tatil 29 Mart'ta öğleden sonra yani arefe günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 1 Nisan Salı gününe kadar sürecek.

Buna göre; 29 Mart arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır. Yani kargolar 2 Nisan Çarşamba gününe kadar kapalı olacak ve 2 Nisan'da mesaiye yeniden başlayacak.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.