Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı'na geri sayım başladı. Arefe günü AVM'ye gidip alışveriş yapmayı planlayanlar, arefe günü AVM'ler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?

Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı? Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:47

Bayram başlamadan son alışverişini o gün halletmek isteyenler, arefe günü AVM'ler açık mı, kaça kadar açık sorularına cevap arıyor. Peki, Arefe günü ve bayramda AVM'ler açık mı?  Arefe günü AVM'ler kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle açık olacak ve standart çalışma saatlerinde hizmet verecek. Çoğu AVM, 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacak, ancak bazıları yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabilir.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

30 Nisan'da başlayan ve 9 güne uzatılan Ramazan Bayramı boyunca AVM'ler açık olacak.


Etiketler: #AVM #arefe günü #ramazan bayramı #açık

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