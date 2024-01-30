Christopher Nolan Emma Stone'a karşı övgülerini gizleyemedi: 'Performansı kesinlikle şaşırtıcı ve harika'

Sinema dünyasının usta yönetmenlerinden Christopher Nolan, Emma Stone'un başrolde olduğu "The Curse" adlı komedi dizisine büyük övgüler yağdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 18:35
Christopher Nolan Emma Stone'a karşı övgülerini gizleyemedi: 'Performansı kesinlikle şaşırtıcı ve harika'
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Ünlü yönetmen Christopher Nolan, Showtime kanalında yayınlanan ve Emma Stone ile Nathan Fielder'ın başrollerini paylaştığı "The Curse" adlı komedi dizisini büyük bir övgüyle değerlendirdi. On bölümden oluşan dizi, evli bir çiftin hayırseverlik ve çevresel konutlarla ilgili yaşadığı komik olaylara odaklanıyor.

Nolan, diziyi televizyonda daha önce görülmüş hiçbir şeye benzemeyen çığır açan bir yapıma benzeterek, "Bu inanılmaz bir dizi ve gerçekten emsali olmayan çok az dizi var. 'Twin Peaks' ya da 'The Prisoner' gibi şeylere geri dönüyorsunuz, yani inanılmaz bir alandasınız ve doruk noktasını yakalamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dizi, hayırseverlik ve çevresel konutlar konusunda bir HGTV reality dizisi yapmaya çalışan çiftin ilişkisinin, sözde bir lanetle nasıl altüst olduğunu anlatıyor. Nolan, Emma Stone'un performansını özellikle vurgulayarak, "Emma Stone'un performansı kesinlikle şaşırtıcı ve harika. Tamamen içinde. Ve mutlak bir eksiklik var, demek istediğim, bir yıldızın mutlak bir kibir eksikliği ve seyirciye hitap etmeden bir rol oynaması. Seyirciye hitap etmek yok." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"The Curse", Nathan Fielder ve Benny Safdie tarafından yaratıldı ve dizi, izleyicilere sıradışı bir komedi deneyimi sunuyor. Showtime'da yayınlanan dizi, seyirci ve eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alarak dikkat çekiyor.


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