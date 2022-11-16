Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün ara verildi
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın çekimlerine 45 gün ara verdi.
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara veriyor. Yapım şirketinin kanaldan ödeme alamadığı için ara verme kararı aldığı iddia edildi.
ÖDEME ALINMIYOR İDDİALARI YALANLANDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erler Film yetkilileri, kanaldan ödeme alamadıkları yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlarken 45 günlük ara verileceği iddiasını doğruladı.
Ara verme kararının yapımcı Türker İnanoğlu'nun kararı olduğu öğrenildi. 10. sezonda da böyle bir ara veren dizinin sadece bir bölüm stoğu bulunuyor.
Kanal D'nin o bir bölümü yayınladıktan sonra nasıl bir yayın planı uygulayacağı merak konusu oldu. Bu arada dizinin ekibinden ayrılmak isteyen oyuncular olduğu da konuşuluyor.
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