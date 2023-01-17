'Arka Sokaklar'ın Mesut komiseriydi: Şevket Çoruh'un yeni projesi belli oldu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:12

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:12

Kanal D'de 16 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut komiser' karakteriyle tanınan ve geçen sezon projeden ayrılan Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu.

'Tetikçi' dizisiyle ekran karşısına geçecek olan Çoruh 'İskender' karakterine hayat verecek.

TİMUÇİN ESEN İLE BİRLİKTE ROL ALACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çoruh 03 Medya ve Same Film'in FOX için hazırladığı Tetikçi dizisiyle anlaştı. Çoruh, dizide Timuçin Esen'le kamera karşısına geçecek.

Esen dizide 'Korkmaz' rolünü canlandıracak. Çukur'un yazarı Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizinin Bodrum'da çekilmesi planlanıyor.

Dizinin ana kadrosunda Genco Özak da rol alıyor. Özak dizide 'Metin' rolünü canlandıracak. Tetikçi'nin yönetmenliği için de Çöp Adam'dan ayrılan Yağız Alp Akaydın'la görüşülüyor.