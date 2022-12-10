Şevket Çoruh 'Arka Sokaklar' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:21

Oyuncu Şevket Çoruh, ekranların en uzun süreli dizilerinden olan Arka Sokaklar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren oyuncu, konuk olduğu YouTube yayınında diziye geri dönüp dönmeyeceğini de açıkladı.

YouTube'de İnci Sözlük kanalının yayınına konuk olan Şevket Çoruh, "Mesut'u çok özledik ne olur geri dön ağabey. Sensiz olmuyor" yorumuna, esprili bir dil ile şu cevabı verdi: 'Ben Mesut ile konuştum. Biraz agresif birisi biliyorsunuz, çok laftan anlamıyor. Kesinlikle dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani, keşke ikna olsa ama... Emekliye ayrılmak konusunda çok ısrar ediyor, çok yorulmuş."

"TİYATROYLA DEVAM ETTİRMEK ÇOK ZORDU"

Çoruh, "Arka Sokaklar'dan ayrılırken ne düşündün ağabey? Sence bu son sana yakıştı mı? Neden ayrıldın?" şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi;

"Birincisi çok yoruldum, ikincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu. Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek. 17 sene boyunca hiçbir kış filmim yok mesela. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için."