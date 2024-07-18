Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu
Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu.
Kanal D ekranlarında yıllardır yayımlanan Arka Sokaklar, 19'uncu sezonuna hazırlanıyor. Dizinin yeni yönetmeni Baran Özçaylan olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ağustos'un ikinci haftasında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
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