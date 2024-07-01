Arka Sokaklar'ın yönetmeninden açıklama: 'Şaşkınlık ve kırgınlık içindeyim'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:12

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:12

'Arka Sokaklar' dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz, diziden ayrılık sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Geçen cuma günü yayınlanan 18. sezon finalinin ardından diziye veda ettiğini açıklayan Oğuz, “Kamuya!! 18 yıl yönettiğim ‘Arka Sokaklar’ dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.



Son olarak Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Oğuz, diziyi kendisinin bırakmadığını açıkladı. "Şaşkınlık ve kırgınlık içinde" olduğunu söyleyen Oğuz, "Diziyi ben bırakmadım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım” ifadelerini kullandı.

SÜPERVİZÖRLÜK TEKLİF EDİLDİ

Kendisine dizinin yeni sezonunda süpervizörlük teklif edildiğini açıklayan Oğuz'un, bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Ağustos ayında 19. sezon çekimleri başlaması planlanan dizinin yeni yönetmeni henüz netlik kazanmadı.