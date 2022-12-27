Armağan Çağlayan isyan etti: 'Ağlayarak arıyorlar'
Kansere yakalanan ünlü sunucu Armağan Çağlayan, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Akciğer kanserine yakalanan televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Facebook'taki "Armağan Çağlayan öldü" paylaşımlarına tepki gösterdi.
Instagram hesabından hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı bir haberin ekran görüntüsünü paylaşan sunucu; "Bu haberi böyle veren siteler taş olsun yahu! Facebook’ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!" diye yazdı.
Ardından Twitter hesabından da bir paylaşım yapan Çağlayan, "Ya bu Facebook’ta dolanan 'Armağan Çağlayan öldü' haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" ifadelerini kullandı.
Akciğer kanseri olan Çağlayan, tedavi süreci nedeniyle "196Sekiz" adlı YouTube kanalındaki programların sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı.
Ya bu Facebook’ta dolanan “Armağan Çağlayan öldü “ haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu !— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) December 26, 2022
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