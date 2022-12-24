Armağan Çağlayan'dan üzen haber! YouTube'a veda etti
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından YouTube programına son verdiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından sevenlerine sağlığı ve hayatı hakkında bilgi veren Armağan Çağlayan sevilen YouTube programının son çekimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Çağlayan YouTube'a veda ettiğini şu sözlerle duyurdu:
"Bu fotoğraflar, dün son kez yağtığımız YouTube çekimlerinden. Siz şubat ayı ortasına kadar izleyebileceksiniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube’a veda zamanı… Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka maceralarda tekrar görüşme ümidiyle… Her şey için çok teşekkürler… Minnettarız”
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