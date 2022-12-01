Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'dan yeni açıklama

01 Aralık 2022 Perşembe, 09:24

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçen günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Yapılan biyopside lenflerinin temiz olduğunu söyleyen Armağan Çağlayan, dün 4,5 saat süren bir ameliyata girdi.

Hastaneye giderken dostuyla vedalaştığı bir kareyi paylaşan Çağlayan, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.



"KİTLE KANSER ÇIKTI"

Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitlenin kanser çıktığını belirten Çağlayan, "Kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek" dedi.

Çağlayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarm peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kometrapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, "Size Anlatacakları Var" turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım . Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım… Herkese sevgiler saygılar"







