Kansere yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan'dan yeni açıklama
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, dün 4,5 saat süren bir ameliyata girdi. Ameliyatın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çağlayan, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçen günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.
Yapılan biyopside lenflerinin temiz olduğunu söyleyen Armağan Çağlayan, dün 4,5 saat süren bir ameliyata girdi.
Hastaneye giderken dostuyla vedalaştığı bir kareyi paylaşan Çağlayan, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
"KİTLE KANSER ÇIKTI"
Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitlenin kanser çıktığını belirten Çağlayan, "Kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek" dedi.
Çağlayan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarm peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kometrapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, "Size Anlatacakları Var" turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım . Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım… Herkese sevgiler saygılar"
Video Haberler
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Uğur Dündar ekranlara dönüyor!
- 'Zebaniyi gülerek karşılarım'
- Katil 12 maktul 13 yaşında!
- Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı
- Endişelendiren açıklama: 'Virüsler birbiriyle karıştı'