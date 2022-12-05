Kansere yakalandığını duyurmuştu... Armağan Çağlayan'dan sevindiren haber

Basın açıklamasında konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar ise, "Erken tespit edildiğinde ameliyatla akciğer tümörlerine karşı başarılı sonuçlar alınıyor. Merda hocam gerekli işlemleri yaptıktan sonra biz de ameliyat için uygun olabileceği kararını verdik. 5-6 gün kadar önce de kapalı ameliyat yaptık.

Olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra takip olacak. Covid döneminde çok fazla tomografi çekildi. Bu sayede erken evrede çok tümör yakaladık. O yüzden tarama ve check-up programlarının önemi büyük. Armağan bey artık sigarayı bırakacak. Akciğerlerin eski performansını yakalaması biraz süre alacak. Onun için de sigarayı bırakmak şart" ifadelerini kullandı.