Armağan Çağlayan koronavirüse yakalandı: 'Her canlı pozitif olmayı tadacaktır'
Ünlü televizyon yapımcısı, avukat ve YouTube programcısı Armağan Çağlayan, koronavirüse yakalandığını duyurdu. "Her canlı pozitif olmayı tadacaktır" diyen Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tamamen tesadüfen pozitif olduğumu öğrendim. Gayet iyiyim. Aşının faydaları" ifadelerini kullandı.
Omicron varyantının da etkisiyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları Türkiye'de ve dünyada hızla artmaya devam ediyor. Aralarında oyuncular, şarkıcılar ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.
Son olarak bu isimlerden biri de ünlü televizyon yapımcısı, avukat ve YouTube programcısı Armağan Çağlayan oldu.
Çağlayan, kişisel sosyal medya hesabından PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ünlü televizyoncu, sağlık durumunun iyi olduğunu da kaydetti.
"HER CANLI POZİTİF OLMAYI TADACAKTIR"
Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çağlayan şu ifadelere yer verdi:
"Her canlı pozitif olmayı tadacaktır… Bu sabah yapacağım bir iş sebebiyle PCR testi yapıldı ve pozitif çıktım. Sıfır semptom. Tamamen tesadüfen pozitif olduğumu öğrendim. Gayet iyiyim. Aşının faydaları..."
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