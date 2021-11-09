Armağan Çağlayan'dan, Esra Erol yorumcusu Hülya Kuran'a tepki: "Türk toplumunun ahlak bekçisi maşallah!"
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, yaptığı paylaşımla Esra Erol’da programının yorumcularından biri olan Hülya Kuran’ı eleştirdi. Çağlayan, sosyal medyada Kuran'a yönelik yaptığı paylaşımda "Türk toplumunun ahlak bekçisi maşallah!" ifadelerini kullandı.
Esra Erol’da programının yorumcularından biri olan Hülya Kuran’ın provakatif yorumları, Türkiye'nin tanınmış televizyon yapımcılarından ve yeni nesil yayıncılarından Armağan Çağlayan’ın tepkisini çekti.
Çağlayan, Hülya Kuran’ı eleştiren bir açıklamada bulunarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yaptı.
'KİMSE DE DEMİYOR Kİ SANANE!'
Ünlü televizyon yapımcısı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Esra Erol’daki Avukat Hülya Hanım da Türk toplumunun ahlak bekçisi maşallah! Herkese ahlak öğretiyor! Kimse de demiyor ki SANANE!"
AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?
Esra Erol programında ekran yüzü olarak tanınan Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.
Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli.
Kuran, programa konu olan olaylarla ilgili yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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