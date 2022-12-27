Armağan Çağlayan'dan '112' tepkisi: 'Ayvalık'ta villa yandı, Balıkesir'e bağladılar'

27 Aralık 2022 Salı, 16:01

'Akciğer kanseri tedavisi' gördüğü için YouTube'daki programlarını bırakan ve Ayvalık'ta yaşayan Armağan Çağlayan bütün acil numaraların 112'ye bağlanmasını eleştirdi.

Çağlayan, Twitter üzerinden "Sabaha karşı, karşı villa yandı. İtfaiyeyi ararım. Balıkesir çıktı. Bir de dijital operatör. Sonra bir hanımefendiye adres verdim, dert anlattım. 'Bekleyin bağlıyorum' dedi. Beni, Ayvalık itfaiyesine bağladı" paylaşımı yaptı.

"ZATEN EVİN YARISI YANMIŞTI!"

Çağlayan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün acil numaraların, bir tek 112’ye bağlanması iyi fikir mi bilemedim. Sabaha karşı, karşı villa yandı. İtfaiyeyi ararım. Balıkesir çıktı. Bir de dijital operatör. Sonra bir hanımefendiye adres verdim dert anlattım. 'Bekleyin bağlıyorum' dedi. Beni, Ayvalık itfaiyesine bağladı. Ayvalık itfaiyesine bir daha adres ve ev tarifi verdik. Zaten evin yarısı yanmıştı!"