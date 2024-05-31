Artık kirazın da tarhanası var

Amasya Valisi Yılmaz Doruk’a bir kadın kooperatifi ziyareti sırasında kirazın posasından yapılmış kuru pestil ikram edildi. Vali Doruk da “Kirazın ‘tarhanası’ var arkadaşlar” dedi.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 19:55
Artık kirazın da tarhanası var
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Taşova Hünerli Eller Kadın Kooperatifi çalışanlarının el emeği ile doğal ve yöresel ürünlerden elde edilen ürünler Vali Doruk’a ikram edildi. Alpaslan köyünde çiftçilerin bahçelerinde üretilen kirazlar, kooperatife getirilerek, pestil kıvamına getirilip, eksi 40 derece dondurulduktan ve kurutma makinesinde kurutulduktan sonra tarhananın çıtırlığına dönüştü.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, “Burayı devlet desteğiyle yaptık. Tabii ki kooperatifleşmeye, kadın emeğine, istihdamına önem veriyoruz. Bizim kadınlarımız çok üretken. Gerçekten güzel sonuçlar elde ettiğimiz kooperatiflerimizden bir tanesi. Bu meyvecilik bölgemizde önemli. Bunun katma değerini arttırarak, üretmek daha da önemli. Burada kooperatifimiz şu an meyve kurutma tesisini işletiyor. Taşova da meyvecilikte çok iyi biliyorsunuz. Çiçek bamyası da ‘altın bamya’ diyoruz, çok çok önemli ama meyvecilikte de burada doğal meyvelerin kurutulup, pazara sunulması çok kıymetli. Güzel işler yapıyorlar, biz de destekliyoruz kendilerini” dedi.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi üyesi Emine Yıldız, “Bahçemden kirazımı getirdim. Kirazı kurutalım dedik ve bunu yaptık. Sonra posasını yaptık, daha sonra da suyunu çıkarttık. Suyu ile meyve suyu ve sıcak içildiğinde de çay yaptık. Kirazdan üç çeşit ürün elde ettik, kiraz kurusu, kiraz posası ve kiraz suyu. Bence oturdu yerine, iyi bir fikirdi Vali Bey’in söylediği. Evet, kiraz tarhanası dedi” diye konuştu.

Vali Doruk’a, Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Özlem Genç, ve kooperatif üyeleri eşlik etti.


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