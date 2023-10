Meme ve yumurtalık kanserine farkındalık projesi! Projenin elçisi Arzum Onan oldu

Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:02

Güncelleme: 12.10.2023 - 13:02

Güncel verilere göre meme kanseri tüm kanserlerin yüzde 11,7'sini oluşturuyor ve en yaygın kanser türlerinden biri sayılıyor. Ülkemizde her 7 kadından biri meme kanseri riski taşırken, her 10-12 kadından biri yumurtalık (Over) kanseri riski taşıyor. Özellikle menapoz sonrası dönemde 60-65 yaşta ortaya çıkan hastalık riskini sigara, alkol gibi maddeler de arttırıyor.



Türk Tıbbi Onkoloji Derneği meme kanseri ve yumurtalık kanserine dikkat çekmek ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla yeni bir proje başlattı. Bugün The Taksim Marmara'da buluşarak prjeyi tanıtmak üzere basın toplantısı gerçekleştiren Türk Onkoloji Derneği'nin yeni projesi AstraZeneca desteği ile düzenlendi.

Elçiliğini oyuncu Arzum Onan'ın üstlendiği "Kontrol sende cevabı gende" projesi, kurulan internet sitesi aracılığıyla kadınlara meme kanseri ve yumurtalık kanseri risklerini öğrenmelerine yarayan bir test sunuyor. Ayrıca konuya ilişkin sorularını site üzerinden ileten kadınlar, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi uzman doktorlar tarafından yanıtlanacak.

Basın açıklaması sırasından konuşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Nuri Karadurmuş ve Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu, dünyada rutin bir kanser taraması yapılmadığını ancak ailesinde ve akrabalarında bu kanser türleri görülen kadınların mutlaka tarama yaptırması gerektiğini aktardı. BRCA 1 ve BRCA 2 genlerini taşıyan hastalar sadece taşıyıcı yani "sağlıklı kanser" de olabiliyor. Ancak uzmanların aktardığına göre bu kişilerin de tedaviye alınmasa da takibe alınması gerekiyor. Taşıyıcıların yıllık emar(MR) veya yıllık mamografi yaptırması gerekiyor.

Arzum Onan basın açıklaması sırasında projenin elçisi olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Rakamlardan bahsediyoruz ama bu rakamların her biri bir yaşam. Sadece bir kadının bile hayatına dokunup kuratarabilirsek ne mutlu. ancak umuyorum bu proje milyonlara ulaşacak."

Basın açıklamasına AstraZeneca Ulusal Müdürü Serkan Barış ile AstraZeneca uluslararası Müdürü Ti Hwei How da katıldı.