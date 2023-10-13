Arzum Onan'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği sona eren Arzum Onan, "Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz, birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:55
Arzum Onan'dan 'Mehmet Aslantuğ' açıklaması
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini mayıs ayında sonlandıran Arzum Onan, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen ve erken teşhis ile farkındalığın önemine dikkat çekmeyi amaçlayan ‘Kontrol sende cevabı gende’ projesinin elçisi oldu.

Onan, etkinlik sonrasında özel hayatı ve biten evliliği hakkında açıklama yaptı.

Arzum Onan, "Şu dönem hiçbir şey kolay değil ama zaman her şey bizim için her şey güzel olacak. Alışıyorum" dedi.

Aslantuğ ile arasının iyi olduğunu belirten Onan, "Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz, birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 29 Mayıs'taki boşanma davasına el ele gelmiş, adliye binasından el ele ayrılmıştı.


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