Arzum Onan'dan boşanma sonrası yeni açıklama: 'Bir hikâyeyi geride bırakmaya karar verdik'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:35

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:35

Arzum Onan, 30 yıl sonra yeniden Marie Claire dergisine kapak oldu. 1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen, mankenlik kariyerinden sonra oyunculuğa adım atan Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile ayrılığına konuştu.

'BİR HİKÂYEYİ GERİDE BIRAKMAYA KARAR VERDİK'

Onan, boşanma süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok aslına bakarsanız. Oğlumuz Can’ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikâyeyi geride bırakmaya karar verdik. Bu durum, birbirimize verdiğimiz değeri ve sevgimizi asla değiştirmeyecek.”

'YALNIZ KALMAKLA İLGİLİ BİR KORKU YAŞAMIYORUM'

“Yalnız kalmaktan korkuyor musunuz?” sorusuna Onan, "Belirsizlik herkesi korkutur ama yalnız kalmakla ilgili bir korku yaşamıyorum. Kendimize nefes alacağımız alanlar yaratınca, sıkıntılar tamamen dışarıda kalmasa da nispeten tolere edilebilir hale geliyor. Bu anlamda sanat en iyi kurtarıcı. Hayatımda heykel olduğu için bir kez daha şükrediyorum" yanıtını verdi.

Güzellikle ilgili sorular üzerine Arzum Onan, "Aynaya baktığımda gördüğüm kadından memnunum. Güzellik kavramı hayata bakış, yaşantı, ilişkiler ve verdiğimiz kararlardan bağımsız bir algı değil" dedi.