Gürsoy Yalçın kimdir? Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedir? Gürsoy Yalçın hasta mı? Gürsoy Yalçın kaç yaşında, nereli? Gürsoy Yalçın öldü mü?

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Peki, Gürsoy Yalçın kimdir? Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedir? Gürsoy Yalçın hasta mı? Gürsoy Yalçın kaç yaşında, nereli? Gürsoy Yalçın öldü mü?

Gürsoy Yalçın kimdir? Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedir? Gürsoy Yalçın hasta mı? Gürsoy Yalçın kaç yaşında, nereli? Gürsoy Yalçın öldü mü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 17:50

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden olan Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Peki, Gürsoy Yalçın kimdir? Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedir? Gürsoy Yalçın hasta mı? Gürsoy Yalçın kaç yaşında, nereli? Gürsoy Yalçın öldü mü?

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın’ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, futbol camiası içerisindedir. 1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş’ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

GÜRSO YALÇIN'IN HASTALIĞI NE?

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın bir süredir kanser tedavisi görmekteydi. Sergen Yalçın, bu nedenle Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini reddetmişti.


Etiketler: #Gürsoy Yalçın #sergen yalçın #kanser tedavisi #kanser

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