Hazal Kaya yeni dizisi 'Sorgu' hakkında konuştu: 'Silah kullanmakta yetenekli çıktım'

Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:55

Güncelleme: 14.10.2024 - 17:55

Geçtiğimiz hafta ilk iki bölümü beIN CONNECT’in dijital platformu TOD’da yayınlanan "Sorgu" dizisinde Hazal Kaya, polis memuru Cihan karakterini canlandırıyor. Kaya, psikopat babası yüzünden travmatik bir çocukluk geçirmiş Cihan’ı oynuyor. Dizinin tanıtımında, babasının fotoğrafına kurşun yağdırdığı sahneyle dikkat çeken başarılı oyuncu, silah kullanma tecrübesi hakkında Birsen Altuntaş'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaya, silahlarla daha önce hiç deneyimi olmadığını ve bireysel silahlanmaya karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Silah karşıtı biriyim, ama rol gereği öğrenmem gerekiyordu. Poligona gittik, meğerse yetenekliymişim. Vurduğum hedefleri arkadaşlarıma gösterdim ama aynı zamanda çok korktum.”

Poligonda gerçek bir silahla atış yaptıktan sonra silahı elinden bırakmak istediğini söyleyen Kaya, bu tecrübeyle ilgili olarak şunları ekledi:

"Çekimlerde kullandığımız silah gerçek değildi, ama poligonda gerçek bir silahla çalışmak beni çok ürküttü. O gücün sahibi olmak bana hiç iyi gelmedi. Bir yandan da yapabildiğimi görmek meditatif bir etki yarattı."

Çekim sırasında yaşadığı ilginç bir anıyı da paylaşan Kaya, babasının fotoğrafına ateş ettikten sonra, sahne gereği değiştirilen fotoğrafla tekrar deneme yaptığını ve işin mizahi bir boyut kazandığını anlattı.