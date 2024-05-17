Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu açıkladı.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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