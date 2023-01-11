'Aşk-ı Memnu film oluyor' iddiası: Yeni Bihter Ziyagil belli oldu
Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"nun "Bihter" adıyla sinemaya uyarlanacağı iddia edildi. Filmde Bihter karakterini ise Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı öne sürüldü.
Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak bir döneme damga vuran ve tekrarları bile hala reyting rekorları kıran "Aşk-ı Memnu", şimdi de "Bihter" adıyla sinemaya uyarlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, filmde Bihter karakterine hayat verecek isim Farah Zeynep Abdullah oldu.
Senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı filmin dijital platform için çekildiği belirtildi.
Yapımcılığını TAFF Pictures’ın üstlendiği filmin cast seçimlerinin sürdüğü öğrenildi. Film, dizi uyarlamasında olduğu gibi günümüzde değil kitabın yayınlandığı dönem olan 1900’lerde geçecek.
NE OLMUŞTU?
Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisi, ilk sezonuyla 2008 yılında ekranlara gelmişti. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya paylaşmıştı.
Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşan dizinin final bölümü ise izleyicilerin yaklaşık yüzde 73.7'sini ekran başına çekmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- Peker cenderesi büyüyor
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- Ağır bir yenilgiye uğrayacak!
- Akşener'den 'erken seçim' çıkışı, Erdoğan'a seslendi
- 11 Ocak hangi burç? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
- Bakan duyurdu: EYT için yeni karar
- Canan Kaftancıoğlu beraat etti
- Altılı Masa'ya oy gidecek mi?