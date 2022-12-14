14 yıl aradan sonra sürpriz buluşma... O fotoğraf gündem oldu: Aşk-ı Memnu hayranları beğeni yağdırdı
Unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'da başrolleri paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile buluştu. Üçlünün birlikte çekildiği poz beğeni rekoru kırdı.
Kanal D'de 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan ve her hafta reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu, hala hafızalardaki yerini koruyor. Dizinin tekrar bölümleri bile yeni yapımların izlenmesini geçmeyi başarıyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Son olarak Aşk-ı Memnu ekibi yeniden bir araya geldi. Projede Bihter'e hayat veren Beren Saat ile Behlül'ü canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ve yapım yönetmeni Hilal Saral buluştu.
Üç isim, katıldıkları OGM Pictures gecesinde çektirdiği fotoğraf Instagram'dan yayınladı. Gündem olan kareye projenin fanları mesaj yağmuruna tuttu.
Üçlünün buluştuğu anlar Aşk-ı Memnu hayranları tarafından çok beğenildi.
YENİ PROJE MERAKLA BEKLENİYOR
14 yılın ardından Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" yapımında yer alan ikili birlikte çekildiği kareler sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
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