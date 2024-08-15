Aşk iddiası… Okan Buruk’a ‘Hadise’ sorusu

Yayınlanma: 15.08.2024 - 18:39

Güncelleme: 15.08.2024 - 18:39

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk’un, şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Okan Buruk, önceki gün bir mekana girerken görüntülendi.

Gazetecilere yalnızca tebessüm eden Buruk, 2. Sayfa’nın haberine göre Hadise ile ilgili sorulan aşk iddiaları sorularına yanıt vermedi.

Buruk geçtiğimiz aylarda eşi Nihan Buruk’tan boşanmıştı.