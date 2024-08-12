Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:37

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:37

Son günlerde, ünlü teknik direktör Okan Buruk ile pop müziğin yıldız ismi Hadise arasında bir aşk yaşandığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin sevgili olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Okan Buruk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Okan Buruk evli mi? İşte ayrıntılar...

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk, Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak geniş bir kariyere sahip olan Buruk, futbol dünyasında geniş bir etki bırakmıştır. Futbol kariyerine genç yaşta başlamış ve çeşitli kulüplerde önemli başarılar elde etmiştir. Okan Buruk'un hayatı ve kariyeri, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük alanında birçok başarı ve deneyimle doludur.

Futbol Kariyerinin Başlangıcı

Okan Buruk, 19 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine genç yaşta başlamış, ilk adımlarını Galatasaray altyapısında atmıştır. 1992 yılında profesyonel futbol hayatına Galatasaray'da başlamış ve kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri olmuştur. Galatasaray'da geçirdiği başarılı yıllar, onun futbol dünyasında tanınmasını sağlamıştır.

Başarılar ve Kulüpler

Okan Buruk, futbol kariyeri boyunca çeşitli kulüplerde oynamış ve önemli başarılara imza atmıştır. Galatasaray'dan sonra Beşiktaş, İstanbulspor, ve Yunan kulübü PAOK gibi çeşitli takımlarda futbol oynamıştır. Özellikle Galatasaray'daki başarılı performansı ile dikkat çekmiş, takımın önemli başarılara ulaşmasında önemli rol oynamıştır.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, Okan Buruk teknik direktörlük kariyerine adım atmıştır. İlk olarak çeşitli altyapı ve genç takımlarda görev almış, ardından daha büyük kulüplerde teknik direktörlük yapma fırsatı bulmuştur. Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de başarılı performanslar sergilemiş, takımlarına önemli başarılar kazandırmıştır. Özellikle İstanbul Başakşehir'de kazandığı Süper Lig şampiyonluğu, onun teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarılarından biridir.

Kişisel Hayatı ve İlgili Konular

Okan Buruk'un kişisel hayatı da zaman zaman medyanın ilgisini çekmiştir. Spor camiasında saygın bir yere sahip olan Buruk, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak büyük bir deneyime sahiptir. Spor ve futbol dünyasındaki etkisi, onun profesyonel kariyerinde önemli bir yer tutmaktadır.

OKAN BURUK EVLİ Mİ?

Okan Buruk ve modacı eşi Nihan Akkuş, 2007 yılında evlenmiş ve Ali Yiğit adını verdikleri bir çocukları olmuştu. 2013 yılında boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, sonrasında evliliklerine bir şans daha vermişti. Ancak, çift Şubat 2024 itibarıyla ayrılma kararı alarak evliliklerini noktalamıştı.