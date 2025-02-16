'Asla bir erkekle birlikte olmayacağım' demişti: Britney Spears sevgilisi Paul Richard Soliz ile barıştı!
Britney Spears, Sevgililer Günü'nde eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile barıştığını doğruladı. Çift, California'da otomobil içinde romantik anlar yaşarken, Soliz, Spears'a çiçek aldı.
Ünlü şarkıcı Britney Spears, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Paul Richard Soliz ile Sevgililer Günü'nde birlikte görüntülendi. 43 yaşındaki Spears, böylece ilişkisini tekrar gözler önüne sererek, sevgilisiyle barıştığını doğrulamış oldu.
California'da otomobilin içinde fotoğraflanan ikili, trafikte ilerlerken yanlarına bir çiçek satıcısının yaklaşmasıyla romantik bir an yaşadı. Paul Richard Soliz, sevgilisi Britney Spears’a çiçek alarak duygusal bir jest yaptı.
OTOMOBİLDE BİRİ DAHA VARDI
Sevgililer Günü'nde birlikte görülen çiftin otomobilinde, Paul Richard Soliz'in oğullarından birinin de bulunduğu dikkat çekti.
PAUL RICHARD SOLIZ’İN BOŞANMA DAVASI
Ekim ayında, Paul Richard Soliz'in 8 yıllık eşi Nicole Mancilla, boşanma davası açmıştı. Mancilla, Soliz’in kendisini Britney Spears ile aldattığını ve ayrıca 5 çocuğunun nafakalarını ödemediğini iddia etmişti.
BRITNEY SPEARS'IN GEÇMİŞ İLİŞKİSİ
Britney Spears, 2023 yılında Sam Asghari'den boşanmıştı ve boşanma işlemleri 2024 yılı Mayıs ayında resmiyet kazanmıştı.
Paul Richard Soliz, ilk olarak Britney Spears'ın ekibinde temizlikçi veya tamirci olarak görev alırken, daha sonra şarkıcının sevgilisi olduğu anlaşılmıştı.
BRITNEY’NİN "BAŞKA BİR ERKEKLE OLMAYACAĞIM" AÇIKLAMASI
Temmuz ayında, Spears ve Soliz ayrıldıklarında, Britney Spears şu açıklamayı yapmıştı:
"Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım." Ancak, şu an ikili tekrar birlikte ve ilişkileri devam ediyor.
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