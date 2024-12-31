Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears yıllardır görmediği oğluna kavuştu!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:48

Güncelleme: 31.12.2024 - 15:48

Ünlü şarkıcı Britney Spears, yıllar sonra oğlu Jayden James Federline ile yeniden bir araya geldi. 43 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, 18 yaşındaki oğlunun da müzikle ilgilendiğini belirtti.

3 YILDIR GÖRMÜYORDU

Spears, sosyal medya hesabından oğluyla birlikte bir fotoğraf paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. Şarkıcı, "Sonsuza dek benim! İkiz gibi olmamız garip ama o bir erkek, ben bir kızım! O benim. Onu 2 buçuk yıldır veya belki 3 yıldır görmüyordum. Şaşkınım," ifadelerini kullandı.







"HAYATIMIN HER GÜNÜ ONUN DEHASI YÜZÜNDEN AĞLIYORUM"

Jayden’ın müziğe olan ilgisini paylaşan Spears, "Geri döndü. O artık bir erkek oldu. Hayatımın her günü onun dehası yüzünden ağlıyorum! O çaldığında tüm dünya sallanıyor" diyerek oğlunun yeteneğinden duyduğu gururu dile getirdi.







"ÇALIŞMA AHLAKINA SAYGI DUYUYOR"

Spears’a yakın bir kaynak, Page Six’e yaptığı açıklamada, "Britney, Jayden’da kendinden çok şey görüyor. O da çok genç yaşta başladı ve onun çalışma ahlakına saygı duyuyor," ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının oğlu Jayden, annesinin izinden giderek müzik dünyasında adını duyurmayı hedefliyor. Bu buluşma, hem Spears hem de hayranları için duygusal bir an olarak kayıtlara geçti.