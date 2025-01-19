Aslı Bekiroğlu aşkını sosyal medyada ilan etti

Aslı Bekiroğlu, Furkan Rıza Demirel ile olan ilişkisini sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafla ilan etti. "Benimkisi" notunu düşen oyuncunun paylaşımı, binlerce beğeni aldı.

Aslı Bekiroğlu aşkını sosyal medyada ilan etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 17:42

Son dönemde Kutsal Damacana 5: Zombi filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, aşk hayatını sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla resmen ilan etti.

Bekiroğlu, sevgilisi Furkan Rıza Demirel ile samimi bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında "Benimkisi" notunu düştü.

Beni Böyle Sev, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi sevilen projelerde rol alan Aslı Bekiroğlu, aşkını duyurduğu bu paylaşım ile gündeme geldi.

Furkan Rıza Demirel, İnci Taneleri dizisindeki rolüyle tanınan bir isim. Çiftin aşkı, Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasında ilk kez gözler önüne çıkmıştı.

Sosyal medya hesaplarından birbirlerine ait paylaşımlar yapan ikiliye, takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı geldi.


Etiketler: #Aslı Bekiroğlu #Furkan Rıza Demirel

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