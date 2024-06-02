Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 20:19
Aslı Bekiroğlu: Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım
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Melis İşiten'in hazırlayıp sunduğu 'Zaten Show' programına konuk olan oyuncu Asli Bekiroğlu açıklamalarda bulundu. 

Bekiroğlu, “Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor” dedi.

"HAYALİM ŞARKICI OLMAKTI"

Heyecanla yakında hayata geçecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı" ifadelerini kullandı.


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