Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi
Oyuncu Aslı Enver bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak dünyaevine girdi. Enver, özel güne dair anları kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Oyuncu Aslı Enver ikinci kez evlendi. 38 yaşındaki oyuncu ile Berkin Gökbudak hayatlarını birleştirdi.
NTV'nin aktardığı habere göre; evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Enver, "Evet" notuyla törende çekilen bir karesiyle hayranlarıyla mutluluğunu paylaştı.
DAHA ÖNCE BİR EVLİLİK YAPTI
Uzun süre Murat Boz ile birlikteliğiyle konuşulan ünlü oyuncu Enver daha önce oyuncu meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.
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