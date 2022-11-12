Aslı Enver ile Berkin Gökbudak evlendi

12 Kasım 2022 Cumartesi, 17:32

Oyuncu Aslı Enver ikinci kez evlendi. 38 yaşındaki oyuncu ile Berkin Gökbudak hayatlarını birleştirdi.

NTV'nin aktardığı habere göre; evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Enver, "Evet" notuyla törende çekilen bir karesiyle hayranlarıyla mutluluğunu paylaştı.

DAHA ÖNCE BİR EVLİLİK YAPTI

Uzun süre Murat Boz ile birlikteliğiyle konuşulan ünlü oyuncu Enver daha önce oyuncu meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.