Berkin Gökbudak kimdir, kaç yaşında? Berkin Gökbudak nereli?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 20:55

Oyuncu Aslı Enver'le ailesi arasında, sade bir nikah töreniyle evlenen Berkin Gökbudak gündem oldu. İşte ayrıntılar...

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Berkin Gökbudak, 1 Ocak 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Gökbudak, Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde tamamladı. Gökbudak şu anda bir ilaç şirketinin iş birim liderliğini yapıyor ve ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, müşteri ilişkileri ve satış etkinliği pozisyonlarında çalışmalar yürütüyor.



