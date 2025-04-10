Feriba Duygu Hokkacı Esirgen kimdir? Feriba Duygu Hokkacı Esirgen hangi görevlerde yer aldı?

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarının ardından Burkina Faso Konsolosu olarak Feriba Duygu Hokkacı Esirgen atandı. Peki, Feriba Duygu Hokkacı Esirgen kimdir? Feriba Duygu Hokkacı Esirgen hangi görevlerde yer aldı?

Feriba Duygu Hokkacı Esirgen kimdir? Feriba Duygu Hokkacı Esirgen hangi görevlerde yer aldı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre yeni Burkina Faso konsolosluğuna Feriba Duygu Hokkacı Esirgen atandı. Peki, Feriba Duygu Hokkacı Esirgen kimdir? Feriba Duygu Hokkacı Esirgen hangi görevlerde yer aldı?

FERİBA DUYGU HOKKACI ESİRGEN KİMDİR?

Feriba Duygu Hokkacı Esirgen'in ne zaman ve nerede doğduğu bilgisi bulunmamaktadır. 

FERİBA DUYGU HOKKACI ESİRGEN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Son olarak Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarının ardından Burkina Faso'ya konsolos olarak atanan Esirgen, Marsilya Başkonsolosluğu, Vagadugu Büyükelçiliği, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



Etiketler: #Feriba Duygu Hokkacı Esirgen #Burkina Faso #konsolos #Başkonsolos

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