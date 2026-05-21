Kübra İmren Siyahdemir kimdir? Kübra İmren Siyahdemir kaç yaşında, nereli? Kübra İmren Siyahdemir neden gözaltına alındı?

21.05.2026 10:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, Kübra İmren Siyahdemir gözaltına alındı. Peki, Kübra İmren Siyahdemir kimdir? Kübra İmren Siyahdemir neden gözaltına alındı? Kübra İmren Siyahdemir nereli, kaç yaşında?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında Kübra İmren Siyahdemir gözaltına alındı. Peki, Kübra İmren Siyahdemir kimdir? Kübra İmren Siyahdemir neden gözaltına alındı? Kübra İmren Siyahdemir nereli, kaç yaşında?           

KÜBRA İMREN SİYAHDEMİR KİMDİR?

Kübra İmren Siyahdemir, 21 Haziran 1986 tarihinde İzmit’te doğan Türk millî basketbolcudur. 1,82 metre boyunda olan Siyahdemir, basketbol kariyerinde forvet pozisyonlarında oynamıştır. 

KÜBRA İMREN SİYAHDEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller  ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu  tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır. 

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."

