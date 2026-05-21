Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?

Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?

21.05.2026 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, şarkıcı Osman Haktan Canevi gözaltına alındı. Peki, Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında şarkıcı Osman Haktan Canevi de gözaltına alındı. Peki, Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?

Image

OSMAN HAKTAN CANEVİ KİMDİR?

Haktan Canevi, 14 Kasım 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Sanatla iç içe bir ailede yetişen Canevi’nin annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal Canevi, babası ise kânun sanatçısı Ahmet Canevi’dir. Haktan Canevi’nin iki kardeşi bulunmaktadır. Kardeşleri Niran Ünsal ve Nida Ünsal’dır.

Müzikle Tanışması

Henüz beş yaşındayken müzikle tanışan Haktan Canevi, gitar konçertosu dinleyerek başladığı müzik yolculuğunu babasının aldığı gitarla sürdürmüştür. Yedi yaşında TRT Çocuk Korosu’na girerek profesyonel müzik ortamına adım atmıştır.

Sahne Kariyeri

Dokuz yaşından itibaren annesiyle birlikte sahne almaya başlayan Canevi, kariyerini büyük ölçüde sahne performansları üzerine kurdu. Kendini “yorumcu ve sahne sanatçısı” olarak tanımlayan sanatçı, televizyon ve stüdyo çalışmalarından çok sahne deneyimini tercih ettiğini çeşitli açıklamalarında dile getirmiştir.

OSMAN HAKTAN CANEVİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller  ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu  tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır. 

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."

İlgili Konular: #gözaltı #uyuşturucu operasyonu #Osman Haktan Canevi

İlgili Haberler

Mirgün Cabbas kimdir, kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabbas hakkında neden gözaltı kararı verildi?
Mirgün Cabbas kimdir, kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabbas hakkında neden gözaltı kararı verildi? Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile gazeteci Mirgün Cabas'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Mirgün Cabbas kimdir, kaç yaşında, nereli? Mirgün Cabbas hakkında neden gözaltı kararı verildi?
Onur Tuna kimdir? Onur Tuna neden gözaltına alındı? Onur Tuna dizi ve filmleri
Onur Tuna kimdir? Onur Tuna neden gözaltına alındı? Onur Tuna dizi ve filmleri Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında aralarında şarkıcı Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna ve Feyza Civelek ile gazeteci Mirgün Cabas'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Onur Tuna kimdir? Onur Tuna neden gözaltına alındı? Onur Tuna dizi ve filmleri
Tan Taşçı kimdir? Şarkıcı Tan Taşçı kaç yaşında, nereli? Tan Taşçı hakkında neden gözaltı kararı verildi?
Tan Taşçı kimdir? Şarkıcı Tan Taşçı kaç yaşında, nereli? Tan Taşçı hakkında neden gözaltı kararı verildi? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, şarkıcı Tan Taşçı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Tan Taşçı kimdir? Şarkıcı Tan Taşçı kaç yaşında, nereli? Tan Taşçı hakkında neden gözaltı kararı verildi?