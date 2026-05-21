Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir operasyon daha yapıldı. Operasyon kapsamında şarkıcı Osman Haktan Canevi de gözaltına alındı. Peki, Osman Haktan Canevi kimdir? Şarkıcı Osman Haktan Canevi kaç yaşında, nereli? Osman Haktan Canevi neden gözaltına alındı?

OSMAN HAKTAN CANEVİ KİMDİR?

Haktan Canevi, 14 Kasım 1973 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Sanatla iç içe bir ailede yetişen Canevi’nin annesi keman virtüözü ve TRT sanatçısı Nursal Ünsal Canevi, babası ise kânun sanatçısı Ahmet Canevi’dir. Haktan Canevi’nin iki kardeşi bulunmaktadır. Kardeşleri Niran Ünsal ve Nida Ünsal’dır.

Müzikle Tanışması

Henüz beş yaşındayken müzikle tanışan Haktan Canevi, gitar konçertosu dinleyerek başladığı müzik yolculuğunu babasının aldığı gitarla sürdürmüştür. Yedi yaşında TRT Çocuk Korosu’na girerek profesyonel müzik ortamına adım atmıştır.

Sahne Kariyeri

Dokuz yaşından itibaren annesiyle birlikte sahne almaya başlayan Canevi, kariyerini büyük ölçüde sahne performansları üzerine kurdu. Kendini “yorumcu ve sahne sanatçısı” olarak tanımlayan sanatçı, televizyon ve stüdyo çalışmalarından çok sahne deneyimini tercih ettiğini çeşitli açıklamalarında dile getirmiştir.

OSMAN HAKTAN CANEVİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital mataryeller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiş ve operasyon yapılması talimatı alınmıştır.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21.05.2026 Perşembe günü saat:07:00’dan itibaren İstanbul ili Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde (24) ve Muğla ilinde (1) adres olmak üzere (25) adreste (25) şüpheliye yönelik olarak arama ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir."