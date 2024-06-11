'Asmalı Konak' ekibi 22 yıl sonra bir arada

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:17

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:17

İpek Tuzcuoğlu‘nun 'Yarım' adlı şiir kitabının düzenlenen tanıtımına 'Asmalı Konak' dizisinin oyuncuları Özcan Deniz, Goncagül Sunar ve Eylem Yıldız katıldı.

Özcan Deniz, 'Asmalı Konak'taki rol arkadaşları Goncagül Sunar, Eylem Yıldız ve İpek Tuzcuoğlu‘yla birlikte, “Kapadokya‘da çekilen bir iş kalibresi ne olursa olsun tutuyor. Asmalı Konak bir coğrafyanın kaderini değiştirdi” dedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özcan Deniz, ailesinin yüzde 90’ının kadınlardan oluştuğunu söyledi. İpek Tuzcuoğlu, "Özcan Deniz zamansız bir adam… Nasıl Ajda Pekkan kadınlarda zamansızsa, Özcan Deniz de zamansız bir adam" dedi. Özcan Deniz ise, "Sahne dinç tutuyor. Sahnede 15-20 yaşa düşüyorum. Kendime getiriyor. Kendimi ekstra da yormuyorum. Samar bana iyi bakıyor, oğlum Kuzey’le de çok iyi arkadaşlar…" yanıtını verdi.

'Asmalı Konak' dizisi, 2002 yılında Kapadokya'da çekilmişti.