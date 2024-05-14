Kızıl Goncalar’ın Levent’i Özcan Deniz'den Mert Yazıcıoğlu’na övgü dolu sözler!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:03

Güncelleme: 14.05.2024 - 17:03

"Kızıl Goncalar" güçlü oyuncu kadrosu ve büyüleyici senaryosuyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ödüllü oyuncu Tolga Tekin’in kadrosuna katıldığı fenomen dizinin dün yayınlanan 18. Bölümü Tüm Kişiler’de 7.71, AB Sosyoekonomik Statüde 10.44 ve ABC1’de 10.96 reytingle zirvede yer aldı.

Reyting rekortmeni dizi, reytinglerdeki başarısını sosyal medyada da sürdürdü. Dizinin Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu muhteşem oyunculuğuyla sosyal medyada bir kez daha adından söz ettirdi.

Şükrü Avşar imzalı “Karagül” dizisinden 10 yıl sonra Mert Yazıcıoğlu’yla bir kez daha “Kızıl Goncalar”da yolu kesişen Özcan Deniz, genç yıldızın sosyal medyada TT olduğu paylaşımı yayınladı ve “Mert Yazıcıoğlu’nun önlenemez yükselişi… Helal sana arslanım” mesajını yazdı.

