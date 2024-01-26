Assos'ta Felsefe Sempozyumu için sayılı günler kaldı

Assos'ta Felsefe sempozyumu 2-3 Şubat günleri Özgür İrade/İstenç Sorunu ana başlığıyla gerçekleşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:22
Assos'ta Felsefe Sempozyumu için sayılı günler kaldı
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Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in başkanlığını yaptığı Felsefe Sanat Bilim Derneği tarafından düzenlenen "Assos’ta Felsefe" sempozyumu, 2-3 Şubat tarihlerinde "Özgür İrade/İstenç Sorunu" başlığıyla Assos Limanı Nazlıhan Otel’de gerçekleşecek.

Sempozyum, felsefe alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirerek, bu yılın ana teması olan "Özgür İrade/İstenç Sorunu"nu ele alacak. İki gün sürecek sempozyumda, farklı konuşmacılar bu önemli konuyu çeşitli perspektiflerden değerlendirecek.

SEMPOZYUM PROGRAMI:

2 Şubat Cuma:

  • 14:30 - Örsan K. Öymen: “Özgür İradenin Kaçınılmazlığı Üzerine”
  • 16:00 - Harun Tepe: “İnsan Özgür müdür?”
  • 17:30 - Halil Turan: “Yazgı ve Yükümlülük”

3 Şubat Cumartesi:

  • 13:30 - Çetin Türkyılmaz: “İsteme Özgürlüğünü Korumak / Kurtarmak”
  • 15:00 - Nazile Kalaycı: “Antik Yunan’da İrade Problemi: Platon'un Medeia Açmazı”
  • 16:30 - Hamdi Bravo: “Schopenhauer ve Özgür İrade Yanılsaması”
  • 18:00 - Cemil Güzey: “Sinirfelsefe”

KONUŞMACILAR HAKKINDA:

  • Örsan K. Öymen: FMV Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler-Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör), Felsefe Sanat Bilim Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, “Assos’ta Felsefe/Assos Felsefe Akademisi” Kurucusu ve Direktörü. Lisans ve Doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü'nden, Yüksek Lisans derecesini New York Üniversitesi (NYU) Felsefe Bölümü'nden aldı.

  • Harun Tepe: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı.

  • Halil Turan: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör). Lisans derecesini ODTÜ Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ODTÜ Felsefe Bölümü’nden aldı.

  • Nazile Kalaycı: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör).

  • Hamdi Bravo: Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Profesör).

  • Cemil Güzey: Mimar Sinan Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi (Doçent).

  • Çetin Türkyılmaz: Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi (Doçent).

    Bilgi ve kayıt için:www.philosophyinassos.org


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