Assos'ta Felsefe Sempozyumu için sayılı günler kaldı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:22

Güncelleme: 26.01.2024 - 16:23

Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in başkanlığını yaptığı Felsefe Sanat Bilim Derneği tarafından düzenlenen "Assos’ta Felsefe" sempozyumu, 2-3 Şubat tarihlerinde "Özgür İrade/İstenç Sorunu" başlığıyla Assos Limanı Nazlıhan Otel’de gerçekleşecek.

Sempozyum, felsefe alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirerek, bu yılın ana teması olan "Özgür İrade/İstenç Sorunu"nu ele alacak. İki gün sürecek sempozyumda, farklı konuşmacılar bu önemli konuyu çeşitli perspektiflerden değerlendirecek.

SEMPOZYUM PROGRAMI:

2 Şubat Cuma:

14:30 - Örsan K. Öymen: “Özgür İradenin Kaçınılmazlığı Üzerine”

16:00 - Harun Tepe: “İnsan Özgür müdür?”

17:30 - Halil Turan: “Yazgı ve Yükümlülük”

3 Şubat Cumartesi:

13:30 - Çetin Türkyılmaz: “İsteme Özgürlüğünü Korumak / Kurtarmak”

15:00 - Nazile Kalaycı: “Antik Yunan’da İrade Problemi: Platon'un Medeia Açmazı”

16:30 - Hamdi Bravo: “Schopenhauer ve Özgür İrade Yanılsaması”

18:00 - Cemil Güzey: “Sinirfelsefe”

KONUŞMACILAR HAKKINDA: