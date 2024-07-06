Asya'nın en zengin ailesi Ambaniler düğün hazırlığında

Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:11

Güncelleme: 06.07.2024 - 15:11

Asya'nın en zengin adamı Hintli Mukesh Ambani, mart ayında oğlu için aralarında eski dünya liderleri, teknoloji devleri ve Bollywood yıldızlarının da bulunduğu 1200 kişilik bir davetli listesi ile ünlü şarkıcı Rihanna'nın performans sergilediği üç günlük bir evlilik öncesi partisi düzenlemişti.

Manşetlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu parti, çiftin aylarca sürecek cömert kutlamalarının yalnızca başlangıcı oldu.

Basında yer alan haberlere göre, aile son olarak mayıs ayında, konuklarını David Guetta'nın ve Katy Perry'nin yanı sıra Pitbull'un da sahneye çıktığı İtalya'dan Fransa'ya 3 günlük bir gemi yolculuğuna çıkardı.

AMBANİLER KİMDİR?

Damadın babası 66 yaşındaki Mukesh Ambani, Forbes'a göre şu anda 116 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin 9. ve Asya kıtasının en zengin adamı.

Ambani’nin sahibi olduğu Reliance Industries, bünyesinde petrokimya, petrol ve gazdan telekom ve perakendeye kadar çeşitli şirketleri barındıran devasa bir holdingdir.

Ambani ailesi, diğer varlıklarının yanı sıra Mumbai'de 1 milyar dolar değerinde Antila adında 27 katlı özel bir apartmanın da sahibi. Binada üç helikopter pisti, 160 araçlık bir garaj, özel bir sinema salonu, yüzme havuzu ve bir spor merkezi bulunuyor.

Ambani'yi eleştirenler, servetinin 1970'ler ve 80'lerdeki Kongre hükümetleri ve 2014 sonrasında Başbakan Modi'nin iktidarı sırasında kurduğu siyasi bağlantılar sayesinde geliştiğini iddia ediyor. Hindistan'daki "ahbap çavuş kapitalizminin" Ambani'ninki gibi bazı şirketlerin gelişmesine yardımcı olduğu aktarılıyor.

Aile reisi Mukesh Ambanı, meşaleyi iki oğluna ve kızına devretmeye başladı. En büyük oğul Akash Ambani şu anda telekomünikasyon şirketi Reliance Jio'nun başkanı; kızı Isha perakende sektörününde ve en küçükleri olan damat Anant ise yakın zamanda enerji sektörüne dahil oldu.

GELİN VE DAMAT KİMDİR?

Reliance Industries'in web sitesine göre Brown Üniversitesi'nde lisans derecesine sahip olan Anant, holdingin yenilenebilir ve yeşil enerji alanındaki genişlemelerini denetliyor.

Anant ayrıca, ailenin memleketi Gujarat eyaletinin Jamnagar kentinde Vantara adlı 3 bin dönümlük bir hayvan kurtarma merkezi işletiyor.

Vogue'a göre, 29 yaşındaki gelin Radhika Merchant, ilaç kralı Viren Merchant'ın kızı ve şirketi Encore Healthcare'in pazarlama müdürü olarak çalışıyor.

Gelin, Vogue’a demecinde, ikilinin 2017 yılında ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştırıldığını söyledi. "İlk buluşmada aramızdaki özel bir şeylerin kıvılcımını hissettim ve zaten çok geçmeden çıkmaya başladık" dedi.

DÜĞÜN NE ZAMAN VE NELER BEKLENİYOR?

Yerel basına göre, asıl düğün töreni 12 Temmuz'da yapılacak ve ardından 14 Temmuz'da büyük bir resepsiyon düzenlenecek. Kutlamaların, Ambaniler’e ait Mumbai kentindeki Jio Dünya Kongre Merkezi ile aile evlerinde yapılması bekleniyor.

Ayrıca düğün tarihlerinin Hindu geleneklerinde olduğu gibi çiftin doğum haritalarına göre seçildiği bildirildi.

Cuma günü, Hint sosyal medyası, gelin ve damadın ailelerinin konuklar için danslar sergilediği geleneksel bir tören olan sangeet'ten videolarla dolup taştı.

Yerel basına göre, Alia Bhatt, Ranveer Singh ve Salman Khan gibi Bollywood yıldızlarının yanı sıra Justin Bieber da sahnede yer aldı.

50 YOKSUL ÇİFTİN DÜĞÜNÜ YAPILDI

Aile ayrıca geçen hafta düğün öncesi kutlamaların bir parçası olarak 50'den fazla yoksul çift için toplu bir düğün düzenledi.

Mart ayında düğün öncesi düzenlenen partinin konuk listesinde Bill Gates, Mark Zuckerberg, Kanada ve Katar'ın eski liderlerinin yanı sıra Shah Rukh Khan ve Deepika Padukone gibi Bollywood'un A-listesinde yer alan yıldızlar da bulunuyordu. Rihanna'nın yanı sıra Akon ve Coachella'da sahne alarak uluslararası üne kavuşan Hintli şarkıcı Diljit Dosanjh da sahne aldı.

Ambani, 2018 yılında kızını evlendirirken de düzenlediği büyük kutlamalarla gündem olmuştu ve pop yıldızı Beyoncé düğün öncesi şenliklerde sahne almıştı.

O dönemde ABD'nin eski Dışişleri Bakanları Hillary Clinton ve John Kerry, Hindistan'ın batısındaki Udaipur kentinde Hintli ünlüler ve Bollywood yıldızlarıyla etkinliğe katılanlar arasındaydı.