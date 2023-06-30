Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Ata Caner Çerçioğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ata Caner Çerçioğlu, oyuncu Miray Daner ile görüntülenmesi ile gündeme geldi. Peki, Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Ata Caner Çerçioğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 14:37
Ata Caner Çerçioğlu kimdir? Ata Caner Çerçioğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Ata Caner Çerçioğlu ve ünlü oyuncu Miray Daner Bodrum'da görüntülendi. Görüntülerin magazin basınında yer almasının ardından  Ata Caner Çerçioğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu.

ATA CANER ÇERÇİOĞLU KİMDİR? 

Ata Caner Çerçiolu, 12 Ağustos 1992'de doğdu.  Annesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dur.  Annesi Özlem Çerçioğlu, TBMM’ nin bir üyesiydi ve bu yüzden ilkokul eğitimine kadar Ankara'da kaldı. İlkokuldan sonra Aydın'a döndü ve Aydın Anadolu Lisesi'ne gitti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü eğitimini almaya hak kazandı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra ABD'ye taşındı ve MIM' de (Manhattan Institue of Management) master programına katıldı. İki yıl sonra, edindiği bilgi ve tecrübeleri uygulamak için tam donanımlı olarak Türkiye'ye döndü. Çerçioğlu, Mart 2018'de JANTSA'nın Satış ve Pazarlama ekibine katıldı. 2023 yılında Aydın Organize Sanayi Bölgesi Başkanı seçildi.


Ata Caner Çerçioğlu Miray Daner Özlem Çerçioğlu

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