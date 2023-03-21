Ata Demirer'den 'kadın şoför' paylaşımı: 'Şahane bir yolculuk oldu'
Bindiği bir takside kadın şoför ile karşılaşan ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, bunu Twitter'dan paylaşmayı ihmal etmedi. Demirer, "Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba!" dedi.
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, kişisel sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı. Bindiği takside bir kadın şoföre rastlayan Demirer, bu anı bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.
"ARABA TERTEMİZDİ"
Şoför ile birlikte çekildiği fotoğrafı Twitter'dan paylaşan Demirer, "İstanbulda 16 Kadın taksi şöförü varmış , bir tane kaptan da bana denk geldi çok da şahane bir yolculuk oldu. Sordum kendisine hem diğer şöförlerin hem de halkın çok kibar davrandığını, yadırgamadığını söyledi. Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba!" ifadelerini kullandı.
İstanbulda 16 Kadın taksi şöförü varmış , bir tane kaptan da bana denk geldi çok da şahane bir yolculuk oldu .— atademirer (@atademirer) March 21, 2023
Sordum kendisine hem diğer şöförlerin hem de halkın çok kibar davrandığını,
yadırgamadığını söyledi.
Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba! pic.twitter.com/FQ9Rrkw4PF
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